Хитрый лайфхак поможет сэкономить на средстве для мытья посуды

Траты сократятся вдвое

Экономическая ситуация в нашей стране в последнее время оставляет желать лучшего. На этом фоне многие стали больше внимания обращать на то, сколько денег уходит на простые бытовые нужды. Например, можно заметно сократить траты на средство для мытья посуды. "Утро.ру" предлагает хитрый лайфхак, который поможет сохранить семейный бюджет.



Несколько простых манипуляций позволят сделать из одной банки покупного средства для посуды целых две. Для этого потребуется одна пустая пластиковая бутылка, небольшая банка на пол-литра, кипяченая вода и сода.



Сначала берем приобретенное моющее средство и примерно половину переливаем в пластиковую бутылку. В стеклянную банку засыпаем три большие ложки соды. Теперь наливаем туда 500 мл воды и хорошенько размешиваем, сода должна полностью раствориться.



Затем полученный раствор переливаем в пластиковую бутылку, куда была налита половина моющего средства, и в покупную бутылку, где осталась первая половина. Все нужно хорошенько перемешать. В итоге у вас получится две полноценные бутылки средства для мытья посуды. Его качество и структура абсолютно не изменятся. Такой хитрый лайфхак поможет из одной бутылки сделать две.



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