Кошка навсегда перестанет драть шторы: несколько простых хитростей

Питомец сам откажется портить ваше имущество

Котик, карабкающийся по шторам — невероятно милое зрелище. С этим согласятся многие, но только не владельцы питомцев, чьи квартиры они регулярно портят. Часто хозяева просто мирятся с постоянными шалостями усатых, не зная, что домашнего любимца можно воспитать. Вот несколько способов, которые навсегда отучат кошку драть шторы.

Полиэтиленовые ленты

Повесьте на край занавески тонкие ленты полиэтилена. Чаще всего они продаются в специальных магазинах и выглядят как скотч. Полосками нужно обклеить все свободные края штор. Этот материал вырабатывает статическое электричество, которое отпугнет кошку.

Двусторонний скотч

В том месте шторы, где питомец особенно активно работает когтями, приклейте несколько длинных полосок двустороннего скотча. Когда в следующий раз, усатый захочет нашкодить, то приклеится лапами. Кошки этого не любят, так что со временем любимец забудет дорогу к занавескам.

Защита на ногти

Если повисеть на шторах — любимое занятие вашего питомца, то запаситесь силиконовыми колпачками на ногти. Они приклеиваются на специальный клей. Способ безопасен для животных и не доставит им дискомфорта.

Отпугивающие запахи

Кошки не любят пряности, цитрусовые и специи. Разложите их на подоконнике и снизу под шторой. Эти запахи отпугнут питомца, и со временем он навсегда перестанет драть занавески.

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