Как помыть кота и остаться при этом в живых

Не каждый сможет

Как правило, кошки не любят воду и купаться. Это происходит по нескольким причинам: нарушение терморегуляции, долго сохнущий мех, запах воды. Так что решать, мыть кота или нет, решает каждый хозяин сам. Но как сделать это и не пострадать?

Кошек, гуляющих во дворе, мыть нужно. На улице бывает грязно, к тому же кошки дерутся и приносят на шерсти бактерии. Сфинксов надо купать из-за кожного сала, чтобы избежать воспаления. Простые домашние кошки обычно сами следят за чистотой шерсти, так что если не было сильного загрязнения (понос, например, или свалил на себя чашку масла), то мыть их не стоит. Можно протереть специальной салфеткой отдельные участки кошкиного тела. С домашними питомцами лучше почаще заниматься вычесыванием.

Необходимость в мытье есть перед выставкой или в лечебных целях по совету врача. Бывает, что котенок рано отлучен от матери и просто не научился ухаживать за собой. Если в доме нет другой кошки, то купать придется.

Не стоит купать кошку сразу после того как принесли ее с улицы или из приюта, после операции или кормления, а также если животное в стрессе. Также не рекомендуется мытье малышей до трех месяцев.

Подбирать шампунь лучше с помощью специалистов, опираясь на тип и состояние шерсти. Не забывайте, что можно приучить кошку к мытью как в босолапом котячестве, так и взрослую. В интернете полно методик по планомерному приучению пушистых к ванне.

Не забудьте проверить уши после купания и аккуратно просушить кошку полотенцем, а потом дать ей высохнуть самой. Если животное побежит к батарее, постелите там плед, чтобы ему было комфортно.

Длинношерстные породы требуют после шампуня обработки кондиционером и тщательной сушки, так что подумайте о приучении кота к шуму фена.

Из мер безопасности, пожалуй, две: заприте двери и уберите лишнее, а нужное наоборот разложите в доступе. Если есть возможность, позовите помощника. Удачного экстрима!

Ранее мы писали, что пользователи сети долго смеялись над историей нежной дружбы кота и мыши.

