Превращенный в льва котик насмешил народ – видео

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Большинство людей всем сердцем любят своих маленьких домашних питомцев. Братья наши меньшие обычно быстро становятся полноценными членами семьи. Люди готовы заботиться о зверях также, как о маленьких детках. Часто малышам покупают различные игрушки и аксессуары.
Пользователей социальных сетей очень заинтересовал и позабавил маленький котик, которому любящая хозяйка купила необычную переноску. Малыш часто отправляется по делам со своей хозяйкой. Для таких случаев у него есть специальная сумка-переноска. Интернет-пользователи обратили внимание на ее необычный дизайн.
Прямо в центре сумки сделано специальное отверстие для мордочки котика. При этом, когда малыш выглядывает наружу, он превращается в львенка. Отверстие сумки вокруг украшено в виде мордочки дикого зверя. Со стороны котик-львенок выглядит очень мило. Даже в таком виде очаровательного кота сложно назвать грозным.
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