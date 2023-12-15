Всегда надеваем перчатки в гололед: этому есть простое объяснение

Аксессуар может спасти от неожиданного падения

Погода зимой бывает разной, и иногда от сильного мороза до неожиданного потепеления проходит всего день. Перепады температуры могут приводить к появлению гололеда, который способен привести к травмам. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов дал несколько советов, как пережить это явление и остаться целым и невредимым.

Первое – всегда надеваем перчатки в гололед. Правило касается даже тех, кто привык передвигаться на машине. И этому есть простое объяснение. Дело в том, что в противном случае люди прячут руки в карманы. И при непредвиденном скольжении не получится стабилизировать равновесие или ухватиться за ближайший поручень, который часто бывает очень холодным.

Также важно выбирать качественную зимнюю обувь, поскольку ее подошва обладает дополнительной защитой.

"В обуви низкого качества подошва почти всегда скользкая, она дубеет, у нее слабый протектор", – объяснил эксперт.

Не стоит в гололед носить с собой вещи в пакете – лучше сделать выбор в пользу рюкзака. Это освободит руки, а также поможет обеспечить мягкость для спины в случае падения, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Пожилым гражданам лучше всегда надевать кошки или использовать трекинговые палки.

Ранее "Утро.ру" делилось способом, благодаря которому обувь не будет скользить зимой.