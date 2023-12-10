Гениальный способ сохранить тепло в ногах зимой: не замерзнете никогда

Все очень просто и бюджетно

На календаре лишь начало декабря, а аномальные морозы и не думают уходить. В МЧС регулярно предупреждают россиян об очередных температурных скачках в отрицательную сторону, поэтому критически важно сохранять тепло ног. Дерматолог-косметолог Наиля Шигапова дала советы, которые позволят сохранить тепло ног в самые лютые холода.

Прежде всего, необходимо выбирать обувь на высокой подошве. Важно: нельзя ходить в тесной обуви. Предусмотрите до 1,5 размера "запаса" с прослойкой воздуха для сохранения оптимальной температуры.

Безусловно, обувь с натуральным мехом внутри идеальна для морозов. Однако и здесь есть свои нюансы. Важно, чтобы мех был не только на боковых сторонах, но и на самой стопе. Если такой вариант не предусмотрен, вложите стельку из соответствующего материала.

Отдавайте предпочтение носкам не из стопроцентной шерсти (в таких ноги наоборот вспотеют и замерзнут в разы быстрее), а из термоматериалов.

А ранее "Утро" рассказывало о лайфхаке, который позволит вам не скользить зимой по льду в любой обуви.