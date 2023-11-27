Простой лайфхак позволит сэкономить зимой на отоплении

Бюджетный способ повысить температуру в квартире на пару градусов

Существует немало способов сохранить тепло в доме – речь пойдет о грамотном утеплении окон зимой. Вам понадобится всего лишь пищевая пленка, которую можно приобрести за несколько сотен рублей. Ведь современные толстые стеклопакеты пропускают через некоторое время воздух – уплотнители изнашиваются, герметичность начинает страдать. В итоге конструкции продувает.

Пищевая пленка будет в этом случае играть роль "третьего стекла". Главное – правильно ей воспользоваться. Позаботьтесь, чтобы материал не соприкасался со стеклом. Пленку нужно наклеить на оконную раму.

1. Двухсторонним скотчем обклейте окна по периметру, после чего расправьте пленку по нему сверху вниз, постепенно приклеивая поверх самого скотча. Постарайтесь потянуть так, чтобы пленка оставалась упругой.

2. Противоположный край необходимо прижать к раме и зафиксировать пленку на ней. Помните, что она не должна соприкасаться с самим стеклом.

3. Феном необходимо нагреть поверхность пленка до состояния идеальной гладкости. Потяните пленку для упругости. Если все сделано грамотно, пленку будет практически невозможно заметить невооруженным глазом. Остается только обрезать излишки пленки с помощью канцелярского ножа.

Такой способ позволит повысить в квартире температуру на пару градусов тепла за счет теплоизоляционных свойств этого бюджетного материала.