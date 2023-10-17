Как отбелить зубы копеечным средством

Как отбелить зубы копеечным средством
Фото: www.unsplash.com
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Улыбка – витрина человека. Красивые белые зубы придают всему внешнему виду ухоженность и лоск. К сожалению, вредные привычки и огрехи в питании часто приводят к тому, что зубы покрываются налетом и теряют белизну. Однако копеечное средство может оперативно помочь в решении деликатной проблемы.

Перед особенным случаем, можно пойти на хитрость и быстро отбелить зубы. Для этого потребуется средство, которое есть на кухне у любой хозяйки. Речь идет о простой пищевой соде. Ее нужно использовать вместо зубной пасты.

Берем щетку, обмакиваем ее в соду и тщательно натираем зубки. На вкус эта процедура не будет приятной, зато позволит быстро вернуть улыбке белизну и сияние. К сожалению, таким хитрым способом отбеливать зубы нельзя пользоваться ежедневно.

Нужно помнить, что сода является абразивом и при регулярном использовании может негативно сказаться на здоровье зубов. Однако при особом случае, например, перед свиданием или праздником, можно воспользоваться эффективным лайфхаком и поразить окружающих красивой улыбкой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро починить пульт от телевизора.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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