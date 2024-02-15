Москвичей предупредили об опасности на дорогах из-за снегопада

Видимость будет затруднена до 15 часов дня

Согласно прогнозам синоптиков на 15 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад. Местами возможна метель, из-за чего ухудшится видимость.

По словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха будет колебаться от -9 до -12 градусов в столице и по области, указывает телеканал "360"

На фоне непогоды в Госавтоинспекции предупредили москвичей об опасности на дорогах. Автомобилистов призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный, а пешеходов попросили быть особо внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы в одежде, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Водителей, которые все же решаться сесть на собственное авто, просят строго придерживаться правил движения, соблюдать дистанцию и не превышать разрешенную скорость, сообщает "Радио 1".

Источник: Telegram

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