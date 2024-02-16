Даже Вильфанд под впечатлением: эксперт считает нынешнюю зиму ненормальной

Специалист рассказал, какие странности погоды его удивили

Научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд признал, что от нынешней зимы под впечатлением даже он, повидавший за время работы немало. Специалист отметил, что в этом году дней, когда погода соответствовала бы своим нормам, было очень мало. Постоянных скачков, когда плюсовая температура сменяется резкими морозами, а потом обильным снегопадом, в России не видели уже десятки лет.

"Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату", — рассказал специалист.

Вильфанд отметил, что этой зимой не просто очень много снега, но и плотность покрова очень высокая, сообщает телеканал "360". Впрочем, до конца сезона температура будет соответствовать февральской норме, считает специалист.

Напомним, осенью эксперты прогнозировали аномально теплую зиму. Однако пока слова синоптиков подтвердил только декабрь, который действительно не был морозным. Холода пришли в западную часть России в начале января. После новогодних праздников температура достигала отметки почти -30°C. А уже в феврале снегопад парализовал Москву, Подмосковье и Татарстан.

Синоптики предупредили, что сегодня, 16 февраля, в столице ожидается облачная и снежная погода. Водителям стоит опасаться гололедицы и заносов на дорогах, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что Вильфанд спрогнозировал сильные морозы в России.