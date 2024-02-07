Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада
Фото: АГН "Москва"
Московских водителей призвали быть внимательнее на дорогах

Коммунальная техника начала новый цикл работы по уборке территории от снега и обработке от обледенения в Москве. Особое внимание сотрудники уделяют расчистке тротуаров, пешеходных участков улиц, путей до остановок общественного транспорта и объектов соцсферы и потребительского рынка. 

"В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно прогнозам синоптиков, снеопад в столице будет до конца вечера, в ближайшее время ожидать нормализации погоды не стоит. Местами возможны сильные порывы ветра и метель. Людей просят быть предельно аккуратными во время прогулок на улице, а также поездок на автомобиле.

Ранее сильный снегопад был в Московской области в конце января.

Источник: сайт мэра Москвы
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