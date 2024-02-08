Как нужно водить автомобиль в метель: главные правила

Как нужно водить автомобиль в метель: главные правила
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Важно быть внимательными и осторожными на дороге

Циклон "Ольга" надвигается на всю европейскую часть страны и принесет за собой обильные снегопады. Это, в свою очередь, сделает дороги более опасными для водителей. Как правильно водить авто в такую погоду рассказал эксперт Владимир Сажин.

В первую очередь он посоветовал отказываться от поездок, если они не особо важные. Во-вторую – нужно обязательно класть в машину с собой дополнительный комплект теплых вещей на всякий случай, поскольку в дороге может произойти что угодно. Особенно это касается электрокаров.

"Если на такой машине разрядится батарейка и она встанет посреди дороги, то ничем согреть ее уже будет нельзя", – отметил эксперт.

При снегопаде крайне важна плавная езда без резких торможений и поворотов. Обязательно следует соблюдать интервал по бокам и не перестраиваться лишний раз. Если нужно остановиться, то сперва стоит сбросить скорость, а уже потом прибегать к торможению, поскольку в такую погоду система АБС может не спасти.

Если во время вождения плохая видимость, то нужно быть по-особенному внимательными. Например, следить за поведением других участников движения, включать противотуманные фары и фонари и соблюдать дистанцию. Нередко бывают случаи, когда впереди неожиданно появляется ДТП – поэтому скоростной режим должен быть ниже установленного правилами максимума.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему нельзя заправлять авто 92-й маркой бензина.

Источник: ОСН
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