Почему запрещено заправлять авто 92-ым бензином

Регулярное использование такого топлива обязательно приведет к поломке

Небольшое октановое число в марке бензина говорит о том, что заправлять им автомобиль очень рисковано. Как объяснил автоэксперт Вячеслав Субботин, если пользоваться им регулярно, то можно сломать двигатель машины.

Специалист напомнил, что марка бензина является октановым числом, которое указывает способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии. Как правило, производители помечают, какой номер подходит той или иной модели.

Однако, по словам Субботина, если водитель регулярно заправляет авто 92-ым бензином, то риск поломки двигателя серьезно вырастает.

"В моторе во время работы будет не горение топлива, а взрывы", – пояснил эксперт.

Он отметил, что в первую очередь пострадают поршни. Поэтому самым лучшим вариантом для заправки является 95-я марка, а вот 92-ой лучше избегать.

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