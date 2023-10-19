Касается всех автовладельцев: в России ввели новое правило обгона на дорогах

Суд встал на сторону россиян

Россиян предупредили о новом правиле, которое распространяется, в том числе, и на будущих водителей. По словам юриста Максима Иванова, законодательство разрешило проблему обгона авто на трассе.

Верховный суд принял решение, вступившись за простых автомобилистов – однако закон будет на их стороне лишь в определенных случаях.

Инстанция отменила приговор водителю о лишении прав из-за двойного обгона. Такие судебные прецеденты уже имеются – поэтому практика на этот раз закрепилась окончательно. Россиянина лишили изначально прав из-за того, что он последовал за авто, уже начавшее обгон остальных участников движения в потоке. Затем автомобилист вернулся на свою полосу, последовав за первым обгонщиком.

ГИБДД же считает такие маневры совершенно недопустимым делом. После составленного протокола мировой суд лишил человека удостоверения на четыре месяца. Решение отменили уже в Верховном суде, когда дело начало "ползти" по вертикали. Там заявили, что правила запрещают обгон лишь первой машины в потоке – если же водитель следует за обгонщиком, нарушение отсутствует как факт.