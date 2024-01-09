Китайские авто массово сломались после морозов в России

Автолюбители жалуются на проблемы

Погода в центральной части России в минувшие новогодние выходные была достаточно морозной – температура воздуха падала до -25 градусов, а в некоторых областях было еще холодней. На этом фоне в соцсетях стали чаще появляться ролики, где автолюбители рассказывают о поломках своих новых китайских моделей машин.

Одним из самых популярных оказалось видео, на котором женщина делится своим горем. Она села в непрогретое авто, поправила коврик под водительским сидением и в этот момент педаль газа попросту отвалилась. С удивлением она обнаружила, что деталь была сделана полностью из пластика.

Аналогичные рассказы были и от жителей Казахстана, правда там морозы оказались более суровыми – до -52 градусов. И с такой погодой автомобили из Китая попросту глохли на трассе.

Автоэксперты подтверждают, что в период, когда по России прошлись сильные морозы, количество обращений на пункты СТО возросло. Китайские авто массово начали ломаться по разным причинам. Механик Алексей Быков в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" заверил, что фатальных проблем с транспортными средствами при этом не было.

"Я думаю, чтобы сделать вывод о надежности машин, нескольких морозных дней недостаточно", – отмечает он.

Однако другие специалисты рынка полагают, что скоро Россия может стать местом, куда сбывают некачественные автомобили. Поскольку особого контроля в этой области нет.