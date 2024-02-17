В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве потеплеет

Жителей столицы ждут резкие перепады погоды

До весны остались считанные недели, а Белокаменная продолжает тонуть в снежных завалах. Впрочем, уже совсем скоро ситуация может измениться. Приятной для москвичей новостью поделился заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Так, по словам эксперта по погоде, уже с этих выходных, 17 февраля, в Москве начнется постепенное потепление. Столбик термометра будет уверенно приближаться к отметке в 0°.

Однако потепление не будет долгим. Как отмечает "Пятый канал", спустя несколько дней должно снова похолодать. Весна пока не торопится приходить в российскую столицу.


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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