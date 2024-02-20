Лето 2024 года будет самым жарким за всю историю наблюдений

Россиян ждет невероятная летняя аномалия в 2024 году
Фото: freepik.com
Нынешнее лето, по словам синоптиков, побьет все рекорды по температуре

Эксперты предрекают, что лето нынешнего года по праву заслужит славу самого жаркого за всю историю метеорологических исследований. Уже в июне температурный режим на семь градусов превысит климатические нормы.

В Москве, Калуге, Твери и Калининграде уличные градусники будут показывать почти 35 градусов. Аномальная жара придет на Дальний Восток, в Сибирь, на Северный Кавказ, Урал и в Поволжье.

"Виновником" такого жаркого лета называют Эль-Ниньо, природное явление, которое связано с аномально сильным повышением средней температуры водной поверхности в районе Тихого океана, близком к экватору.

Тихоокеанского "гостя" не слышно было года четыре, а в прошлом году феномен снова стал потихоньку влиять на климат. Эксперты-климатологи подчеркивают, что, как правило, на второй год действия феномена Эль-Ниньо погода становится жарче, чем в первый.

Ранее "Утро.ру" писало, что и нынешняя зима далека от норм, поскольку колебания температуры были аномальными. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что за много лет работы такой странной зимы он не встречал. Погода в зимние месяцы словно задалась целью побить все рекорды. В России несколько десятков лет не видели ситуаций, когда плюс резко сменяли морозы, а следом за ними приходил обильный снег.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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