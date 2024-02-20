Лето 2024 года будет самым жарким за всю историю наблюдений

Нынешнее лето, по словам синоптиков, побьет все рекорды по температуре

Эксперты предрекают, что лето нынешнего года по праву заслужит славу самого жаркого за всю историю метеорологических исследований. Уже в июне температурный режим на семь градусов превысит климатические нормы.

В Москве, Калуге, Твери и Калининграде уличные градусники будут показывать почти 35 градусов. Аномальная жара придет на Дальний Восток, в Сибирь, на Северный Кавказ, Урал и в Поволжье.

"Виновником" такого жаркого лета называют Эль-Ниньо, природное явление, которое связано с аномально сильным повышением средней температуры водной поверхности в районе Тихого океана, близком к экватору.

Тихоокеанского "гостя" не слышно было года четыре, а в прошлом году феномен снова стал потихоньку влиять на климат. Эксперты-климатологи подчеркивают, что, как правило, на второй год действия феномена Эль-Ниньо погода становится жарче, чем в первый.

Ранее "Утро.ру" писало, что и нынешняя зима далека от норм, поскольку колебания температуры были аномальными. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что за много лет работы такой странной зимы он не встречал. Погода в зимние месяцы словно задалась целью побить все рекорды. В России несколько десятков лет не видели ситуаций, когда плюс резко сменяли морозы, а следом за ними приходил обильный снег.