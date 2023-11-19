В каких случаях можно вернуть деньги за несостоявшийся отпуск - совет эксперта

Важно знать, в каких случаях вы имеете право вернуть деньги за сорванное путешествие

Самый выгодный способ путешествий сегодня – это максимально раннее бронирование. Планируя поездку за полгода, вы можете выбрать лучшие отели, удобные рейсы и сэкономить значительные суммы. Но часто туристы боятся строить планы на несколько месяцев вперед. В каких случаях можно вернуть деньги за отмененный отпуск? Разбираемся вместе с тревел-экспертом, основателем турагентства Trinity Mom’s Travel, Людмилой Чернавской.

Все случаи отмены поездки можно разделить на три категории: отмена по внешним форс-мажорным обстоятельствам, по вине туроператора и по вине туриста. Давай разберемся, как действовать в каждом из этих случаев.

Как вернуть деньги за поездку, если…

… случился форс-мажор: снова началась пандемия, границы закрыли, все рейсы отменены?

Если ваш тур приобретен через туроператора, то решать все вопросы, связанные с отменой тура, вы будете именно с ним. Если вышестоящими органами (Росавиацией, МИДом и другими) будет принято решение снять полетную программу в ту или иную страну, то туроператор сразу же узнает об этом. С вами должен будет связаться менеджер, чтобы предложить варианты замены тура на другое, открытое для поездок, направление за те же деньги. Но с учетом роста курса валют за последнее время, поменять тур, купленный полгода назад, на равноценный по комфорту за те же деньги, скорее всего, не удастся. Если все предложенные варианты замены вас не устраивают, то вы можете либо потребовать возврата денег, либо договориться о депонировании ваших средств на счете туроператора. В случае с депозитом вы сможете позже, в удобное для вас время, зачесть эту сумму в счет оплаты любого другого тура от этого оператора. Если вы решите делать возврат, то будьте готовы к тому, что живые деньги вы увидите не скоро. В сегодняшних условиях, скорее всего, у оператора просто нет свободных средств, чтобы вам их отдать.

В связи с началом СВО появилось новое обстоятельство. Если турист приобрел тур, а затем был мобилизован, то туроператор обязан вернуть сумму в полном объеме без удержания каких-либо сборов. Но, опять же, деньги можно ждать довольно долго.

Если вы планировали и оплачивали поездку самостоятельно, то вам также самостоятельно придется решать вопросы с возвратами средств за билеты и проживание с каждой компанией отдельно. Поэтому лучше внимательно читать правила возврата и обмена при покупке билетов и брони отелей.

… произошла проблема на стороне туроператора: отменили чартер, сделали овербукинг отеля?

Иногда сложности возникают у самого туроператора. Например, было оптимизировано количество рейсов в страну вашего отдыха, отель не открылся в начале сезона или произошел овербукинг. Проживание, перевозки, даты отдыха – существенное условие договора о туре, поэтому туроператор не может изменить их без ведома туристов. Компания должна связаться с вами и предложить альтернативные варианты отеля или рейса. Если туриста предложенная замена не устраивает, то туроператор обязан аннулировать тур без удержания сборов и вернуть деньги.

… если вы не можете уехать по личным причинам: заболели, не успели оформить визу, потеряли паспорт?

Форс-мажоры нередко случаются и у самих туристов. Поэтому мы всегда рекомендуем оформлять страховку от невыезда. Если вы заболели и не можете лететь, то тур отменить уже не получится. Но если у вас есть справка из медицинского учреждения, подтверждающая госпитализацию или рекомендацию врача воздержаться от перелетов, то вы сможете подать заявление в страховую компанию, и она компенсирует расходы на несостоявшийся тур. Такую страховку можно оформить и при покупке путевки у туроператора, и самостоятельно, как частное лицо.

Но будьте внимательны – далеко не все причины являются достаточными для возврата денег по страховке о невыезде. Не поленитесь прочитать условия договора, чтобы узнать, какие случаи являются страховыми. Если вы не можете поехать в тур по личным причинам, не связанным со здоровьем, то, скорее всего, вернуть деньги не получится. Это могут быть ситуации, когда туристы перепутали даты, не успели оформить визы или новые загранпаспорта, потеряли нужные документы. Также страховка не покрывает случай, если вас не выпустили на границе из-за долгов по кредитам и алиментам.

Есть великое множество ситуаций, которые могут повлиять на возможность все-таки уехать в запланированное путешествие. Поэтому я рекомендую туристам стараться минимизировать все возможные риски при организации отдыха. Подходите к планированию поездки адекватно, закладывайте дополнительное время на дорогу и возможные форс-мажоры. Заранее проверьте, какие документы вам будут необходимы, и озаботьтесь их оформлением. Не экономьте на страховках: цена вашего спокойствия гораздо выше, чем стоимость страхового полиса.