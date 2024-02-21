Синоптик объяснил, почему в России не будет никакого "рекордно жаркого лета"

Синоптик объяснил, почему в России не будет никакого "рекордно жаркого лета"
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Явление Эль-Ниньо, из-за которого температура воздуха бы значительно повышалась, прекратится уже весной

Явление Эль-Ниньо, на которое так надеются многие россияне в ожидании теплой весны, прекратится уже в апреле. После этого температура пойдет на "спад", и вторая половина 2024 года будет сопровождаться уже "холодной" фазой течений океана, указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, после прекращения Эль-Ниньо в середине весны температура воды в тихоокеанских водах (в частности, на востоке океана) пойдет на понижение до показателей нормы.

Вильфанд указал, ссылаясь на расчеты, что второе полугодие 2024-го с великой долей вероятности будет сопровождаться уже фазой Ла-Нинья – когда тепло, напротив, из атмосферы уходит уже в океан.

До этого же синоптики предрекали России рекордно жаркое лето, обещая, что в июне воздух прогреется в столице, Калининграде, Твери и Калуге аж на семь градусов выше климатической нормы и в среднем дойдет до 35°C, отмечает "Радио 1".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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