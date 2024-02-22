Россиян предупредили о череде магнитных бурь: метеозависимым подготовиться

Россиян предупредили о череде магнитных бурь: метеозависимым подготовиться
Фото: Cover Images/www.globallookpress.com
В марте солнце снова даст о себе знать

Главный синоптик "Фобоса" Михаил Леус рассказал об очередной мощной вспышке на Солнце, продолжающем выброс огромных энергетических масс в космос. Последняя вспышка, которую специалисты отнесли к самому высокому классу Х, предварительно, была силой в 1,8 балла.

Как отметил Леус, вспышка, зафиксированная 22 февраля в 02:07 по МСК и завершившаяся спустя семь минут, стала третьей по интенсивности в 2024 году.

Специалисты пока что оценивают влияние вспышки на земную магнитосферу. Однако, учитывая место вспышке (обратная сторона солнечного диска), о серьезных последствиях пока что речи нет. 

Как указывает эксперт, по прогнозам всех мировых центров изучения, в настоящее время магнитных бурь опасаться не стоит – по меньшей мере, до 23 февраля.

Кстати, двумя неделями ранее РАН сообщал о еще одной вспышке на солнце. В целом же часто возмущение геомагнитного поля связывают с активностью солнца, максимум же ожидается в середине года.

По некоторым данным, 3 марта также ожидается мощная магнитная буря, еще одна затяжная – в период с 10 по 12 марта. Метеозависимым рекомендуют как следует приготовиться:  ограничить себя в употреблении кофе, сдобных изделий и жареной пищи.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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