Скоро Россию накроет три мощных магнитных бури: осталось недолго

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Геомагнитная активность в ноябре будет не самой высокой. Незначительные коллебания сохраняться до конца месяца, но особого отражения в состоянии людей это не найдет. Тем не менее, специалисты предупреждают, что скоро Россию накроет три мощных магнитных бури, и ждать их осталось недолго.
Первую можно будет ощутить уже 22 ноября. Особо метеозависимые сразу же прочувствуют ее на своем состоянии. Есть вероятность, что у людей возникнет головная боль, появятся головокружение и слабость, а также снизится внимание.
Вторая буря произойдет через сутки, 24 ноября. И последняя произойдет на следующий день, 25 ноября.
По словам специалистов, особенно подвержены воздействию солнечной активности люди, которые недосыпают, недоедают и постоянно испытывают стресс, сообщает МИР24. Им советуют нормализовать свое состояние, чтобы избежать негативных последствий геомагнитного события.
В целом до конца года ожидается еще несколько выплесков Солнца, которые достигнут высоких, но не максимальных уровней интенсивности.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как избавиться от негативных последствий магнитных бурь.
Он отвечает за новую тактику российских войск на запорожском направлении