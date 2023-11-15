Скоро Россию накроет три мощных магнитных бури: осталось недолго

Скоро Россию накроет три мощных магнитных бури: осталось недолго
Фото: freepik.com
Пик солнечной активности придется на конец месяца

Геомагнитная активность в ноябре будет не самой высокой. Незначительные коллебания сохраняться до конца месяца, но особого отражения в состоянии людей это не найдет. Тем не менее, специалисты предупреждают, что скоро Россию накроет три мощных магнитных бури, и ждать их осталось недолго.

Первую можно будет ощутить уже 22 ноября. Особо метеозависимые сразу же прочувствуют ее на своем состоянии. Есть вероятность, что у людей возникнет головная боль, появятся головокружение и слабость, а также снизится внимание.

Вторая буря произойдет через сутки, 24 ноября. И последняя произойдет на следующий день, 25 ноября.

По словам специалистов, особенно подвержены воздействию солнечной активности люди, которые недосыпают, недоедают и постоянно испытывают стресс, сообщает МИР24. Им советуют нормализовать свое состояние, чтобы избежать негативных последствий геомагнитного события. 

В целом до конца года ожидается еще несколько выплесков Солнца, которые достигнут высоких, но не максимальных уровней интенсивности.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как избавиться от негативных последствий магнитных бурь.

Источник: Утро.ру

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