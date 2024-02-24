Синоптики рассказали о прогнозе погоды на март

Россиян расстроили прогнозом погоды на март
Фото: freepik.com
Долгожданного потепления посоветовали не ждать

Уставшие от зимы, мы всегда ждем весну, долгожданного потепления и света. Но в нынешнем году это время года немного запаздывает. По крайней мере, ждать в марте тепла и возможности надеть легкие куртки пока не стоит.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что нынешний март будет не первым весенним, а скорее четвертым зимним месяцем. И долгожданный плюс на уличном термометре увидеть можно будет не раньше середины апреля. По крайней мере, именно тогда должно наконец-таки потеплеть до +15 градусов.

Сама же весна, по словам синоптиков, если и будет теплее обычного, то ненамного. Однако Вильфанд напомнил, что точный прогноз погоды синоптики могут давать всего на неделю вперед, так что все остальные прогнозы весьма приблизительны.

Российская погода в начале марта зависит от целого ряда разных факторов. Например, на нее влияет Сибирский антициклон, приносящий холодную и ясную погоду.

Температура в первую неделю марта прогнозируется примерно до -10 градусов, но в разных регионах она может снижаться до -20 и повышаться до +5 градусов Цельсия.

Ранее мы писали о предупреждении синоптиков о том, что Россию в этом году ждет аномально жаркое лето, вызванное природным явлением Эль-Ниньо.

Источник: Mordovmedia ✓ Надежный источник
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