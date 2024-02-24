Россиян расстроили прогнозом погоды на март

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Уставшие от зимы, мы всегда ждем весну, долгожданного потепления и света. Но в нынешнем году это время года немного запаздывает. По крайней мере, ждать в марте тепла и возможности надеть легкие куртки пока не стоит.
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что нынешний март будет не первым весенним, а скорее четвертым зимним месяцем. И долгожданный плюс на уличном термометре увидеть можно будет не раньше середины апреля. По крайней мере, именно тогда должно наконец-таки потеплеть до +15 градусов.
Сама же весна, по словам синоптиков, если и будет теплее обычного, то ненамного. Однако Вильфанд напомнил, что точный прогноз погоды синоптики могут давать всего на неделю вперед, так что все остальные прогнозы весьма приблизительны.
Российская погода в начале марта зависит от целого ряда разных факторов. Например, на нее влияет Сибирский антициклон, приносящий холодную и ясную погоду.
Температура в первую неделю марта прогнозируется примерно до -10 градусов, но в разных регионах она может снижаться до -20 и повышаться до +5 градусов Цельсия.
Ранее мы писали о предупреждении синоптиков о том, что Россию в этом году ждет аномально жаркое лето, вызванное природным явлением Эль-Ниньо.
Конфликт между двумя странами накаляется
Без особой метки на документе ребенка просто не выпустят