Назван способ легко просыпаться поздней осенью

Назван способ легко просыпаться поздней осенью
Фото: freepik.com
Свой организм можно обманывать

Часто сокращение светового дня провоцирует у людей проблемы с просыпанием. Вставать рано утром становится сложнее, даже если к этому давно выработалась привычка. Врач-сомнолог Роман Бузов рассказал, как с этим можно справиться. 

По словам специалиста, какждый человек может управлять собственными цикадными ритмами с помощью некоторых хитростей.

"Поздней осенью можно применять искусственное освещение, чтобы обманывать организм", – поделился он.

Для этого подойдут специальные светобудильники, которые имитируют солнечный свет. 

Ложиться рано тоже можно, провоцируя мозг чувствовать ночное время. Для этого можно носить вечером солнечные очки или использовать специальные поглощающие свет шторы.

Ранее "Утро.ру" писало, какие утренние привычки портят человеку день.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
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