На Солнце произошла одна из самых мощнейших вспышек за последние 5 лет

На Солнце произошла одна из самых мощнейших вспышек за последние 5 лет
Фото: Cover Images/www.globallookpress.com
До магнитной бури дело не дошло

Институт космических исследований РАН сообщает о мощной вспышке на поверхности Солнца – интенсивность составила Х3.3, о чем стало известно сегодня, 9 февраля.

Согласно приведенным данным, вспышка длилась 39 минут и завершилась в 16:32 по МСК. Максимум выявленной вспышки был достигнут в 16:14.

Зафиксированная вспышка – одна из наиболее мощных за последнее пятилетие. Однако о магнитной буре на Земле пока что говорить не приходится.

Ученые указывают, что нарастание частоты вспышек с их растущей мощностью говорят о том, что Солнце постепенно приближается к максимуму своей активности, который может наступить уже в середине 2024 года.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи. Подобные явления могут влиять на работу средств передачи информации на Земле. 

А ранее профессор РАН предупреждал о череде магнитных бурь в этом году, которые отразятся на здоровье миллиардов людей.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ✓ Надежный источник

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