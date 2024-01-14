Волна мощнейших магнитных бурь в 2024 году потрясет человечество - профессор РАН

Волна мощнейших магнитных бурь в 2024 году потрясет человечество - профессор РАН
Фото: Cover Images/www.globallookpress.com
А причиной всему станет невероятная активность Солнца

На Солнце наблюдаются крупные вспышки, что может привести к мощнейшим магнитным бурям. Профессор РАН Сергей Богачев рассказал, чего ждать землянам.

Для Солнца, указал специалист, такие явления в порядке вещей. Так же, как у всего человечества имеется пульс, у Солнца периодически наблюдаются волнообразные вспышки, переходящие раз в одиннадцать лет в активное состояние. И такой переход для Солнца вполне нормален.

При "задевании" этого ритма население земного шара, естественно, сильно страдает. В последний раз такая аномалия фиксировалась в XVII веке. Итогом может стать скачкообразный климат, резкие холода и сильная жара.

"То, что происходит с Солнцем – это норма для него", – указал эксперт в интервью для "Пятого канала".

В этом году процесс вспышек на Солнце продолжится уже в больших масштабах – оно будет невероятно активным. Если в прошлом году было всего сорок бурь при пяти-шести сильных, в 2024-м году их будет около 70, и до 15 окажутся мощными.

Кстати, запущенные на орбиту спутники весьма чувствительны к таким изменениям. И это отразится на человечестве сильнее, чем в предыдущем десятилетии.

Ранее "Утро" рассказывало читателям, как подготовиться к магнитной буре и справиться с ее воздействием. Такие рекомендации, кстати, взяты за правило людьми, практикующими здоровый образ жизни.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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