Ударит по всем 16 декабря: как справиться с самой мощной магнитной бурей

Собрали 10 полезных советов, которые помогут пережить явление

Специалисты по метеонаблюдениям заявили, что в минувший четверг на Солнце была зафиксирована самая мощная вспышка за последнее время. Они предупреждают, что магнитная буря, выпущенная светилом на Землю, ударит по всем уже в субботу, 16 декабря.

Интенсивность вспышки составляет X2,8 – в последний раз аналогичная мощность всплеска магнитной активности фиксировалась около шести лет назад, сообщает Радио 1.

Ученые утверждают, что магнитная буря может повлиять на работу техники и самочувствие людей на Земле. Все дело в том, что кровеносная система человека крайне чувствительна к подобным коллебаниям, что приводит к изменениям кровотока в организме. Это, в свою очередь, влияет на все органы.

По словам специалистов, до сих пор не существует средства, способного помочь справиться с эффектом магнитной бури. Тем не менее, можно минимизировать ее последствия.

Как справиться с самой мощной магнитной бурей 16 декабря

1. Сократите физнагрузку.

2. Соблюдайте режим сна.

3. Постарайтесь отказаться от дальних поездок.

4. Больше проводите времени на свежем воздухе.

5. Больше пейте воды.

6. Следите за давлением.

7. Принимайте все назначенные сердченые препараты.

8. Исключите из рациона алкоголь.

9. Откажитесь от жирных мясных блюд.

10. Ешьте больше овощей.