Москвичи пережили самый сильный за последние 50 лет дождь

Столица столкнулась с буйством стихии

В Белокаменной было зафиксировано максимальное за последние полвека количество осадков. Всего за 19 часов выпало до 68,3 мм. Москвичам и гостям города пришлось столкнуться с настоящим испытанием. Улицы стали больше похоже на каналы, люди ходили по колено в воде, машины проплывали по ставшим реками дорогам, деревья валились под натиском сильного ветра.



Журналисты "Российской газеты" попытались понять, что за аномалия произошла в Златоглавой. Как сообщила главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова, буйство стихии в Московском регионе не такая большая редкость. Сильные ливни обрушаются на Москву и область примерно раз в два-три года. Дело в том, что атмосферные фронты способны усиливать друг друга, что приводит к мощным осадкам. Однако эти дожди стали рекордсменами.



К счастью, уже во второй половине дня 19 июля ливни должны прекратиться. При этом сохранится облачная погода. Завтра, 20 июля, также возможны дожди, однако они будут иметь привычный слабый характер. Отмечается, что непогода серьезно повлияла на течение жизни москвичей и гостей города. Были закрыты летние кафе, парки культуры и отдыха. Колесо обозрения и Московский зоопарк также заявили о временном прекращении работы. Несколько станций метро были подтоплены.



По имеющимся на последнее время данным, как минимум 55 автомобилей получили повреждения, 57 деревьев были сломаны мощными ветрами. На борьбу с последствиями буйства стихии вышли три сотни аварийных бригад. Впрочем, в большинстве случаев вода сама уходит в качественно обустроенные ливневые системы. В случае засоров на помощь приходит спецтехника.

