Осень снова встречает россиян вирусами

С наступлением осени в России традиционно отмечается рост вирусных заболеваний. Помимо гриппа и ОРВИ, фиксируется рост заболеваемости новыми штаммами коронавируса. По симптомам его течение напоминает обычное ОРВИ, отличие его от предыдущих штаммов заключается в скорости распространения: она выше, чем у "омикрона".



На сегодняшний день в нескольких десятках городов фиксируется превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Почему именно в осенний период резко возрастает количество заболевших ОРВИ и гриппом?

Многие считают, что причина роста заболеваемости в осенний период – переохлаждение, дождливая погода, сырость. Но эта осень рекордно теплая и радует нас солнцем, а заболеваемость ОРВИ и гриппом растет, как и в прошлые холодные осенние месяцы. А все потому, что холод и переохлаждение – это не основная причина возрастания числа заболевших.

Врачи-инфекционисты и эпидемиологи говорят, что причин несколько: во-первых, при низких температурах у вирусов появляется возможность дольше сохраняться в окружающей среде, следовательно дольше быть жизненно активными и успешно распространяться. Во-вторых, с началом учебного года дети больше времени проводят в закрытых помещениях, близко друг к другу, вследствие чего шанс заразиться увеличивается в разы.

Что делать, чтобы уберечь себя и близких от вирусов?

Врачи рекомендуют заранее подготовиться к осенне-зимнему сезону:

– Крепкий иммунитет поможет не заразиться или перенести заболевание в легкой форме, без осложнений и затяжных последствий.

– Не игнорировать вакцинацию от гриппа и своевременно прививаться каждый год, так как выработанный иммунитет от вакцины сохраняется на 6-8 месяцев.

– В случае, если контактов с заболевшими не избежать, то в качестве профилактики начать прием противовирусных препаратов широкого спектра действия. В России к таким препаратам относится умифеновир, коммерческое его название – Арбидол.

Стоит отметить, что даже в Китае ученые проявляют большой интерес к российскому противовирусному препарату и дают ему высокую оценку. Буквально в прошлом месяце в ведущем международном научном журнале "Immunity Inflammation and Diseases" вышла статья китайских ученых Yue Kang , Yin Shi, Silu Xu, в которой обобщены многочисленные данные этого препарата, имеющиеся во всех информационных базах. Анализ китайских ученых показал, что умифеновир является препаратом прямого противовирусного действия, обладающим широким спектром активности в отношении возбудителей ОРВИ, в частности вирусов гриппа А и В и нового коронавируса, а также высоким уровнем безопасности и низкой вероятностью возникновения резистентности к нему.

Как помочь своему организму при первых признаках заболевания?

В первые два дня недомогания очень сложно отличить ОРВИ от гриппа и коронавируса, поскольку симптомы этих заболеваний очень схожие: озноб, слабость, головная боль, першение в горле. Без лабораторных анализов и консультации врача верный диагноз самостоятельно не поставить. А следовательно, не стоит начинать прием антибиотиков без назначения. Вирусы стремительно поражают все клетки организма за 48 часов, но можно начать помогать своему организму в первые 24 часа, следуя этим советам:

– Оставайтесь дома, в полном покое, без физических нагрузок

– Помните, что обильное питье помогает выведению токсинов из организма

– Примите витамин С для поддержания иммунитета

– Начинайте прием противовирусных средств

Ирина Ленева, профессор, доктор биологических наук, заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, говорит о противовирусном лечении следующее: "Важно начинать прием противовирусных средств в первые 24 часа, с момента появления первых симптомов заболевания. Предпочтение стоит отдавать препаратам с широким спектром активности в отношении многих вирусных заболеваний. Одним из таких препаратов является Арбидол. Препарат хорошо изучен, безопасен и эффективен против вирусов гриппа, коронавирусов и риновирусов. Молекула умифеновира блокирует попадание вируса в клетку, препятствуя его дальнейшему размножению".

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного?

Одевайтесь по погоде, соблюдайте режим гигиены рук, пользуйтесь антисептиками и носите медицинские маски в медицинских учреждениях и в общественных местах, не пренебрегайте вакцинацией. А если заболели – не стоит откладывать лечение на потом.