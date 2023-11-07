Веденеева раскрыла секрет вечной молодости

Знаменитая телеведущая рассказала, как ей удается быть такой красивой

Такое ощущение, что стареют все, кроме бессменной ведущей детской передачи "Спокойной ночи, малыши!". Татьяна Веденеева, кажется, совершенно не изменилась за десятилетия. Сама она считает, что причина столь цветущего внешнего вида – в нестандартной работе ее организма, что выражается в пониженной температуре тела и давлении, а также в замедленном сердцебиении.

"Наверное, пока у кого-то организм стареет на два года, у меня в это же время – только на один", – уверена актриса.

Такая особенность досталась Татьяне Венеаминовне от отца. Это явление именуется "брадикардия", когда частота сокращений сердечной мышцы снижается до менее чем 60 ударов в минуту. Нечто подобное свойственно атлетам, многие из которых специально пытаются достичь этого эффекта, потому что это облегчает физические нагрузки.

"У меня сердце бьется примерно 43 раза в минуту, в лучшем случае – 55", – заметила актриса.

От врачей она знает, что такое поведение сердца нормально, если иных патологических симптомов – усталости, головокружения, трудностей с дыханием, слабости и т.д. – не наблюдается. К тому же "Тетя Таня" старается беречь себя. Не ест вредного, не курит. Очень редко позволяет себе бокал вина. Много ходит пешком, невзирая на погоду и время суток.

Но главное – она старается не подпускать к себе негатив. И лучшая защита от него для знаменитой актрисы – классическая музыка, которая, "как горячий душ, смывает хандру и усталость".

Ранее мы рассказывали, что известная ведущая Татьяна Веденеева внезапно исчезла с Первого канала из-за роковой ситуации.