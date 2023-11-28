Что реально поможет сохранить зрение за компьютером: офтальмолог развеял мифы

Что реально поможет сохранить зрение за компьютером: офтальмолог развеял мифы
Mara Brandl/www.globallookpress.com
Бежать срочно за черникой и морковью точно не стоит

Многие офисные клерки мечтают об идеальном зрении – проблема близорукости из-за постоянной работы с гаджетами сегодня особенно актуальна. Однако существует мифы, от которых нужно поскорее избавиться, чтобы смотреть на проблему трезво.

К примеру, люди верят в некие целебные свойства черники и моркови – и находятся такие, которые закупаются килограммами этой дачной "панацеей", принимаясь ее пожирать вместо того, чтобы сходить к офтальмологу.

Еще один миф гласит, что длительная работа за компьютером или телевизором приводит к слепоте. Как указал офтальмолог Виктор Борзых, зрение дано исключительно для того, чтобы смотреть. И все зависит от напряжения глаз. Вредна та работа, где необходимо держать глаза в одном положении длительное время – как раз та, которая связана с компьютером или телефоном, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Мы фиксируем свои глазные мышцы в одном положении надолго, а мышцы должны работать", – указал Борзых.

Офтальмолог рекомендует периодически отвлекаться и переводить взгляд по разным предметам. Овощи же только витаминизируют. А для качественных изменений потребуется просто умопомрачительное количество черники.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник

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