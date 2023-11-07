78-летний Юрий Антонов раскрыл секрет хорошей формы и отличного самочувствия

Грандиозным концертом в Кремле отметили 100-летие со дня рождения поэта Михаила Танича. Юрий Антонов исполнил два хита - "Зеркало" и "Не забывай". А за кулисами встретился с корреспондентом "Утро.ру"

Участвующий в концерте Александр Олешко подошел к Юрию Антонова с вопросом: "Маэстро, как чувствуете себя? Как нога?"

Музыкант, напомним, два года назад перенес очередную операцию – ему заменили искусственный сустав. Потом артист был вынужден долго находиться в реабилитационных клиниках, поскольку испытывал боли.

"Конечно, боли страшные, нога болит, а врачи ничего не говорят. Только, что надо реабилитацией заниматься. В нее много всего входит: разные упражнения, занятия на тренажерах, лазеры какие-то", – жаловался тогда маэстро в одном из интервью.

Но сегодня он уже ходит без палочки – мучения позади. Он снова в строю, много работает и не позволяет себе унывать. Но что дает ему силы? Что радует? Что позволяет оставаться в хорошей форме и отлично чувствовать себя?

"Горький шоколад, – рассмеялся музыкант. – Это источник моего хорошего настроения".

Действительно, как говорят ученые, шоколад с 85-процентным содержанием какао очень богат триптофаном. Эта аминокислота, попадая в организм, перерабатывается в серотонин – один из самых важных гормонов (так называемый "гормон радости") и самых активных нейромедиаторов, влияющих на улучшение самочувствия.