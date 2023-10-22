Каким напитком Юрий Антонов заменил алкоголь

Каким напитком Юрий Антонов заменил алкоголь
Юрий Антонов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Певец отказался от спиртного

Народный артист России Юрий Антонов нынче редко появляется на светских мероприятиях. 78-летний композитор предпочитает больше времени проводить в кругу семьи и внимательно следит за своим здоровьем.

Однако на минувших выходных исполнитель хита "Поверь в мечту" присутствовал на торжественном ужине в рамках известной музыкальной премии. Журналисты обратили внимание, что музыкант не употребляет спиртное.

Как оказалось, Юрий Антонов решил полностью отказаться от алкоголя. Коньяк, водку или вино он может позволить себе лишь по очень редким поводам. Однако, как признался сам, даже не помнит, когда такое бывало.

Вместо спиртного звезда эстрады предпочитает пить минеральную воду. Юрий Антонов подчеркнул, что получает наслаждение от этого напитка.

Ранее мы рассказывали, как Юрия Антонова экстренно увезли со сцены. Не исключено, что композитор испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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