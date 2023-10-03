Свитера и пуховики: нужна ли собакам одежда

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С наступлением зимнего периода большинство владельцев домашних животных вместе со своими пуховиками и шубами достают также специальную одежду для собак. Кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина рассказала, нужна ли на самом деле животным одежда.
Эксперт напомнила, что собаки умеют адаптироваться к погодным условиям и далеко не всем требуется теплая одежда осенью и зимой. Однако это касается далеко не всех пород.
Так, утепленная одежда необходима коротколапым собакам, таким как таксы и пекинесы. Бесшерстные псы также нуждаются в дополнительной защите от холода (лысая чихуахуа, китайская хохлатая и другие).
Декоративные песики тоже потребуют приобретение специальных пуховиков. А еще дополнительное утепление нужно охотничьим собакам, отмечает gazetametro.ru.
Генштаб исключает такую вероятность