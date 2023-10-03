Свитера и пуховики: нужна ли собакам одежда

Многие хозяева стараются уберечь питомцев от холодов

С наступлением зимнего периода большинство владельцев домашних животных вместе со своими пуховиками и шубами достают также специальную одежду для собак. Кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина рассказала, нужна ли на самом деле животным одежда.



Эксперт напомнила, что собаки умеют адаптироваться к погодным условиям и далеко не всем требуется теплая одежда осенью и зимой. Однако это касается далеко не всех пород.



Так, утепленная одежда необходима коротколапым собакам, таким как таксы и пекинесы. Бесшерстные псы также нуждаются в дополнительной защите от холода (лысая чихуахуа, китайская хохлатая и другие).



Декоративные песики тоже потребуют приобретение специальных пуховиков. А еще дополнительное утепление нужно охотничьим собакам, отмечает gazetametro.ru.

