Свитера и пуховики: нужна ли собакам одежда

Многие хозяева стараются уберечь питомцев от холодов

С наступлением зимнего периода большинство владельцев домашних животных вместе со своими пуховиками и шубами достают также специальную одежду для собак. Кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина рассказала, нужна ли на самом деле животным одежда.

Эксперт напомнила, что собаки умеют адаптироваться к погодным условиям и далеко не всем требуется теплая одежда осенью и зимой. Однако это касается далеко не всех пород.

Так, утепленная одежда необходима коротколапым собакам, таким как таксы и пекинесы. Бесшерстные псы также нуждаются в дополнительной защите от холода (лысая чихуахуа, китайская хохлатая и другие).

Декоративные песики тоже потребуют приобретение специальных пуховиков. А еще дополнительное утепление нужно охотничьим собакам, отмечает gazetametro.ru.

Источник: Метро.Москва ✓ Надежный источник

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