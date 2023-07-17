Что приготовить на завтрак: рецепт вкуснейшей яичницы с моцареллой

Что приготовить на завтрак: рецепт вкуснейшей яичницы с моцареллой
Фото: unsplash.com
Блюдо идеально подойдет для начала дня

Если надоел привычный завтрак и хочется разнообразить рацион, то есть идеальный рецепт утреннего блюда – как правило, ингредиенты к нему найти не сложно, а готовить все просто и быстро. "Утро.ру" представляет пошаговую инструкцию, как приготовить яичницу с моцареллой на двоих.

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт,
  • Красный лук – по вкусу,
  • Томатная паста – 4 ст ложки,
  • Помидор – 1 среднего размера,
  • Моцарелла – 6-8 небольших шариков,
  • Свежий или сушеный базилик,
  • Подсолнечное масло,
  • Соль,
  • Перец.

Пошаговый рецепт яичницы с моцареллой:

1. Мелко нарезать лук и помидоры. После поместить на сковородку, пригодную для запекания, предварительно смазав ее маслом.

2. Сверху равномерно выложить томатную пасту. Немного посолить, поперчить.

3. Разбить в разных углах яйца.

4. Добавить моцареллу, посолить, поперчить и украсить базиликом.

5. Поставить в духовку на 180 градусов примерно на 15 минут до тех пор, пока все не приготовится.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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