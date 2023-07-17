Что приготовить на завтрак: рецепт вкуснейшей яичницы с моцареллой

Блюдо идеально подойдет для начала дня

Если надоел привычный завтрак и хочется разнообразить рацион, то есть идеальный рецепт утреннего блюда – как правило, ингредиенты к нему найти не сложно, а готовить все просто и быстро. "Утро.ру" представляет пошаговую инструкцию, как приготовить яичницу с моцареллой на двоих.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт,

Красный лук – по вкусу,

Томатная паста – 4 ст ложки,

Помидор – 1 среднего размера,

Моцарелла – 6-8 небольших шариков,

Свежий или сушеный базилик,

Подсолнечное масло,

Соль,

Перец.

Пошаговый рецепт яичницы с моцареллой:

1. Мелко нарезать лук и помидоры. После поместить на сковородку, пригодную для запекания, предварительно смазав ее маслом.

2. Сверху равномерно выложить томатную пасту. Немного посолить, поперчить.

3. Разбить в разных углах яйца.

4. Добавить моцареллу, посолить, поперчить и украсить базиликом.

5. Поставить в духовку на 180 градусов примерно на 15 минут до тех пор, пока все не приготовится.

Приятного аппетита!