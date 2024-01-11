Жир уйдет: как привести себя в форму в 2024 году

Важно грамотно подойти к процессу

Изменить себя, избавиться от лишних кило – это самые популярные обещания, которые дают себе люди с приходом нового года. Только выполнить их удается не всегда. Портал Ридлайф.ру дал несколько советов, как привести себя в форму в 2024 году и не потерять запал в самом начале пути.

В первую очередь нужно понять, чего именно хочется достичь от желаемого похудения. Это может быть намерение влезть в миниатюрное платье, потребность не уставать во время простой хотьбы, желание играть с детьми, улучшить свое здоровье и отражение в зеркале – каждый выбирает мотив на свое усмотрение. Понимание конечного результата лучше помогает не сдаться на полпути.

Затем стоит выбрать упражнения, которые вам нравятся. Не стоит утруждать себя активностью, на которую приходится заставлять себя из-под палки, ведь сейчас есть масса различных направлений, которые подойдут под ваши потребности.

Не забудьте ставить себе четкие и измеримые цели. Например, заниматься спортом три раза в неделю или похудеть на пять килограммов. Достижение результата должно быть реалистичным и постепенным.

Также не стоит слишком усердствовать в самом начале, чтобы не перегореть. И не забывайте награждать себя за успехи – это является важной частью достижения цели во время долгого пути к ней.

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