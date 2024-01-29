Названы опасные последствия передозировки кофе

Очень важно соблюдать меру

Кофе – один из самых любимых напитков россиян. Сегодня в нашей стране доступно огромное количество сортов, а профессиональные комефаны знают сотни способов приготовления уникального магического нектара, с утра наполняющего организм жизненными силами.

Любители кофе совмещают приятное с полезным, ведь помимо яркого аромата и вкуса, данный напиток обладает рядом уникальных свойств. Он тонизирует, снижает тревожность и даже является профилактическим средством от опухолей полости рта и гортани.

Меж тем, передозировка кофе может привести к абсолютно противоположному эффекту. Люди, на регулярной основе злоупотребляющие крепким напитком, рискуют заработать болезни нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой системы и другие недуги.

Чтобы не рисковать, эксперты рекомендуют ограничивать дневное потребление кофе пятью чашками. Иными словами, шестая и последующая чашки способны навредить организму.

Ранее диетолог объяснил, как регулировать уровень сахара в крови.