Названы опасные последствия передозировки кофе

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Кофе – один из самых любимых напитков россиян. Сегодня в нашей стране доступно огромное количество сортов, а профессиональные комефаны знают сотни способов приготовления уникального магического нектара, с утра наполняющего организм жизненными силами.
Любители кофе совмещают приятное с полезным, ведь помимо яркого аромата и вкуса, данный напиток обладает рядом уникальных свойств. Он тонизирует, снижает тревожность и даже является профилактическим средством от опухолей полости рта и гортани.
Меж тем, передозировка кофе может привести к абсолютно противоположному эффекту. Люди, на регулярной основе злоупотребляющие крепким напитком, рискуют заработать болезни нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой системы и другие недуги.
Чтобы не рисковать, эксперты рекомендуют ограничивать дневное потребление кофе пятью чашками. Иными словами, шестая и последующая чашки способны навредить организму.
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