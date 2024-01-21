Какую пользу приносят апельсины для организма

Какую пользу приносят апельсины для организма
Фото: unsplash.com
Кроме известного витамина С, яркие фрукты содержат и другие полезные элементы

Приятный запах, яркий вкус – это все об апельсинах. Их пользу для иммунитета нам объясняют с детства. А про витамин С, который необходим при простуде или для ее профилактики, знает и ребенок. Однако это далеко не все, что нужно знать о любимых фруктах мультяшного Чебурашки.

Например, тот самый витамин С, половина дневной нормы которого содержится в ста граммах цитруса, полезен не только для профилактики простуды или лечения от нее. Он положительно влияет на сосуды, а содержащаяся в нем клетчатка регулирует липидный обмен. Полезен этот микроэлемент для сердца, поддерживая прочность и эластичность стенок сосудов.

Низкокалорийность апельсина давно известна, как и то, что в нем присутствуют витамины, эфирные масла, фруктовые кислоты и другие полезные вещества. Один-два апельсина в день – вполне достаточная норма для организма. Перебарщивать с яркими и ароматными фруктами не стоит, поскольку не исключена псевдоаллергическая реакция в виде сыпи и зуда.

Разумеется, в случае непереносимости апельсины следует исключить из рациона. Не полезны они и при ряде заболеваний ЖКТ. В любом случае, употреблять апельсины или нет, решает каждый сам, исходя из собственных потребностей и ограничений.

Ранее мы рассказывали об опасности переедания цитрусовых в новогодние праздники.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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