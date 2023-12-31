Стоматолог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе

Стоматолог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе
Фото: www.unsplash.com
Праздник может сказаться на улыбке

Россияне всегда с особым нетерпением ждут наступление Нового года, так как в праздники наконец-то можно расслабиться и позволить себе лишнее. В первую очередь, это касается излишеств в еде. Однако какой подход может сильно подпортить внешний вид. О самых опасных продуктах на праздничном столе рассказала известный стоматолог Вероника Мелехова.

Эксперт подчеркнула, что на праздниках люди любят позволять себе всевозможные вредные сладости. Речь идет об изобилии конфеток, ирисок, шоколадок, тортов, пирожных и других десертов. Как известно, сахар очень негативно влияет на зубы и может привести к образованию кариеса.

Также люди традиционно едят много мандаринов и апельсинов. При этом цитрусовые содержат обилие кислот, которые могут негативно сказаться на зубной эмали. А еще не стоит пить слишком много красного вина и каждый праздничный день лакомиться селедкой под шубой. Эти продукты могут окрасить зубную эмаль и оставить некрасивые пятнышки.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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