Как регулировать уровень сахара в крови: диетолог поделилась секретом

По словам эксперта, десерты можно есть

Диетолог Елена Соломатина поделилась секретом стабильного уровня сахара в крови. По словам эксперта, можно есть даже десерты, вот только они должны быть правильными. В качестве примера специалист привела сухофрукты, орехи, свежие фрукты и немного темного шоколада. Этими продуктами следует заменить привычные сладости.

Также Соломатина сообщила, что глюкоза жизненно необходима каждому организму и отказываться от таких продуктов совсем, совершенно нет необходимости. Так, эксперт считает, что какао с финиками отлично восполнят энергию.

Кроме того, специалист отметила, что есть продукты, которые помогут побороть стресс. Например, бананы, мороженое, черешня помогут снять тревожность, не говоря уже про травяные чаи, которые всем известны своими успокаивающими свойствами. Плюс ко всему, эти продукты также напитают мозг глюкозой без лишних скачков сахара, главное — не злоупотреблять количеством и есть в меру.

Ранее специалист рассказывал, что энергетические напитки могут быть смертельно опасны. По словам эксперта, такая сладкая газировка вызывает множество заболеваний сердечнососудистой системы, которые ведут к летальному исходу. Также специалист сообщил, кому строго запрещено пить энергетики.