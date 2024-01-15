От энергетика можно умереть: специалист рассказал правду о популярном напитке

Не стоит увлекаться этим продутом

Инфаркт и инсульт грозит тем, кто увлекается энергетиками, предупредил хирург Александр Умнов. По мнению доктора, этот напиток совершенно не безобиден и пить его следует с особой осторожностью. Умнов отметил, что на фоне злоупотребления энергетиками случаются даже летальные исходы.

"В различных странах мира врачами зарегистрированы смерть от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта", — рассказал эксперт.

Аритмия, по словам Умнова, также следствие пристрастия к энергетикам. Кроме того, если не ограничивать употребление напитка, то можно столкнуться с диареей, рвотой и обострением язвы желудка.

Более того, хирург сравнивает энергетические газировки с наркотиками. Он уверяет, что привыкание возникает через три-шесть месяцев регулярного употребления, а затем и вовсе становится патологической зависимостью.



А вот заряд бодрости, как принято считать, энергетики не дают. Это лишь маркетинговая уловка, которая крепко засела в головах россиян. Александр Умнов подчеркнул, что через пару часов после выпитого напитка, усталость вернется, а вред здоровью нанесен непоправимый.

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