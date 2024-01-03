Названа опасная для пенсионеров ягода

Названа опасная для пенсионеров ягода
Фото: www.unsplash.com
Продукт нужно поскорее убрать из рациона

С наступлением старости необходимо особенно тщательно следить за своим здоровьем. В этом вопросе важнейшую роль играет питание. Опытный врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какую ягоду нельзя есть лицам пожилого возраста

Известный эксперт по питанию обратила внимание, что далеко не все фрукты и ягоды полезны для пожилых людей. Так, любимый многими виноград может серьезно подорвать здоровье пенсионера. Дело в том, что у этого сладкого угощения повышенный гликемический индекс. 

Виноград особенно опасен для людей, которые больны диабетом. Кроме того, его употребление негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Как известно, пенсионеры часто страдают от расстройства пищеварения. 

Также диетолог отметила, что сок винограда раздражает стенки желудка, что может привести к гастриту и даже повредить его. Эксперт добавила, что пожилым людям лучше вовсе отказаться от употребления винограда.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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