Недосып очень опасен: чем грозит плохой сон

Недосып очень опасен: чем грозит плохой сон
Фото:freepik.com
У ночных проблем много неприятных последствий

Сомнолог Алексей Милехин рассказал, что плохой сон вызывает массу заболеваний и других неприятных последствий. Так, по словам эксперта, казалось бы, безобидный недосып, является причиной мигреней, раздражительности, слезливости и даже расстройства пищевого поведения. Кроме того, люди, которые спят недостаточно, часто становятся жертвами манипуляторов.

Причин, по мнению сомнолога, у недосыпа много: от краткосрочно сбитого режима до серьезных депрессивных и посттравматических расстройств. А вот такого понятия как "мало спать" не существует, отметил Милехин. У каждого человека своя уникальная норма сна. Куда важнее, насколько глубоко мы спим и все ли фазы сна охватываем. 

Понять, что у вас проблемы со сном очень просто. Милехин советует обратить внимание на глубину и спокойствие сна: если ночные кошмары не редкость, если во сне часто вздрагиваете, а утром просыпаетесь разбитым, то, скорее всего, следует задуматься над причиной, сообщает "Пятый канал"

Чтобы побороть недосып, специалист советует для начала разобраться с проблемами, которые вас гложут. Есть вероятность, что именно они причина трудностей со сном. Также Милехин отмечает, что восстановить сон помогает вечерняя рутина, которая сообщит вашему организму, что этот день закончился и пора спать. 

Ранее врач рассказал о трех способах восстановить режим сна после праздников.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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