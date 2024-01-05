Не позволяйте вашему ребенку спать в такой позе: стоматолог раскрыл последствия

Простая привычка может обернуться массой неприятностей, которые придется решать уже во взрослом возрасте

Все мы знаем, что нужно регулярно чистить зубы, полоскать десны, не есть слишком холодную или слишком горячую пищу и соблюдать некоторые другие простые требования, чтобы наша ротовая полость была в полном порядке. Но не каждый догадывается, что на прикус и общее состояние наших зубов влияет поза, в которой мы спим. В особенности это влияние сильно на детей. Казалось бы, где взаимосвязь? Объясняет врач-стоматолог Магомед Дахкильгов.

По его словам, проблем не избежать, если ребенок регулярно засыпает в позе, которая может оказывать долгосрочное вредное воздействие на рост зубов. Причем это не то, что можно обнаружить сразу – процесс постепенный, поэтому многие родители упускают это из виду.

Так, детям не рекомендуется спать на боку и на животе с запрокинутой головой или с рукой, подложенной под щеку.

В числе основных последствий – кривизна и дефекты зубов, их нарушенное смыкание, проблемы с височно-нижнечелюстным суставом и неправильное формирование челюстей.

В частности, частый сон с запрокинутой головой повышает риск развития дистального прикуса, когда нижние зубы не достигают верхних. А сон с опущенной на грудь головой, наоборот, может спровоцировать мезиальный прикус. Если упустить все эти нюансы в детстве, то они обязательно дадут о себе знать, когда ребенок подрастет, и исправлять все это будет намного сложнее.

Поэтому, чтобы избежать стоматологических проблем у ребенка, важно следить за его позой во время сна. Лучше всего, когда спит он на спине или на боку, но без подкладывания рук под голову. Такая анатомически правильная поза никак не повлияет на состояние зубов малыша.

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