Один популярный напиток спасает зубы от кариеса

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Многие специалисты утверждают, что кофе является очень вредным напитком и приносит намного больше урона организму, чем пользы. Однако Q-инструктор американского Института качества кофе Полина Владимирова с этим в корне не согласна.
Опытный специалист рассказала, что последние исследования продемонстрировали: у тех, кто любит кофе, зубы намного крепче и здоровее, чем у тех, кто старается не употреблять этот напиток. Более того, кофе позволяет бороться с кариесом, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Однако, как подчеркнула Владимирова, речь идет не о любом напитке. Пользу приносит только черный кофе без молока, сахарного песка и прочих усилителей вкуса.
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