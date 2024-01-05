Как улучшить память?

Здоровый сон и чтение - лишь толика того, что вам предстоит сделать

В современном мире, где объем информации, с которым мы сталкиваемся ежедневно, постоянно растет, умение запоминать становится все более важным навыком. Хорошая память помогает нам в учебе, работе, повседневной жизни. К счастью, память можно тренировать и улучшать. Эффективные приемы для улучшения памяти точно знает руководитель онлайн школы "Зачетный курс" Светлана Шмонина.

Основные принципы улучшения памяти

Для того чтобы улучшить память, необходимо создать для нее оптимальные условия. Это значит, что необходимо взять за правило три полезные привычки и внедрить их в свой образ жизни:

Здоровый сон

Полноценный сон необходим для эффективной работы мозга, в том числе и для памяти. Взрослому человеку необходимо спать не менее 7-8 часов в сутки. Перед сном полезно повторить изученный материал, так как это способствует образованию нейронных связей, необходимых для запоминания.

Физические упражнения

Занятия спортом способствуют развитию и укреплению нейронных связей, а также стимулируют мозговую деятельность и память. Физические упражнения помогут повысить уровень концентрации внимания, что поможет лучше усваивать новую информацию.

Правильное питание

Для нормальной работы мозга необходимо полноценное питание, включающее в себя продукты, богатые витаминами и минералами. Особенно важны для памяти витамины группы B, витамин C, магний, цинк.

Простые приемы, которые помогут улучшить память

1. Определить доминантную модальность восприятия.

Каждый человек обладает определенной доминантной модальностью восприятия, то есть предпочитает воспринимать информацию через один из органов чувств: зрение, слух, осязание. Определить свою доминирующую модальность можно с помощью теста. Зная свою доминирующую модальность, вы сможете использовать ее для более эффективного запоминания информации. Например, если ваша доминирующая модальность – зрение, то вы визуа, а значит вам будет легче запомнить информацию, если вы будете ее видеть. Вы можете делать заметки, выделять ключевые слова цветом, использовать схемы и таблицы. Если ваша доминирующая модальность – слух, то вы аудиал и вам будет легче запомнить информацию, если вы будете ее слушать. Вы можете записывать лекции, слушать аудиокниги, повторять информацию вслух.

2. Использовать ассоциации

Ассоциации – это один из самых эффективных способов запоминания информации. Когда вы связываете новую информацию с уже известной, она становится легче запоминаемой. Например, если вам нужно запомнить список продуктов, вы можете придумать для каждого продукта ассоциацию. Например, для яблока – "яблоко на дереве", для хлеба – "хлебная корочка", для молока – "молоко в стакане".

3. Метод повторения

Повторение – мать учения. Чем чаще вы повторяете информацию, тем лучше вы ее запомните. Чтобы информация запомнилась надолго, необходимо повторять ее через определенные промежутки времени. Например, вы можете повторить информацию сразу после ее изучения, через день, через неделю, через месяц.

4. Метод ключевых слов

Метод ключевых слов – это еще один эффективный способ запоминания информации. Суть метода заключается в том, что вы заменяете сложную информацию на более простые ключевые слова. Например, вместо того, чтобы запоминать название города "Санкт-Петербург", вы можете запомнить ключевые слова "С-П-б".

5. Метод мнемотехники

Мнемотехника – это совокупность приемов и методов, которые помогают запоминать информацию. Существует множество различных мнемотехник, например, метод цепочек, метод мест, метод ассоциаций.

6. Игры и головоломки

Игры и головоломки помогают развивать память, внимание и концентрацию. Они также помогут научиться мыслить нестандартно, а это немаловажный навык для вашего мозга.