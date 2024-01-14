Такие марки кофе даже по акции нельзя брать ни в коем случае

Такие марки кофе даже по акции нельзя брать ни в коем случае
Фото: unsplash.com
Специалисты Росконтроля строго предупреждают, какие марки не стоит покупать даже с огромной скидкой

Специалисты Росконтроля проверили несколько марок растворимого кофе и обнаружили подделки с помощью лабораторного анализа. Объектом исследования стал именно сублимированный кофе, поскольку объем его потребления превышает половину от общего. Такая популярность напитка объясняется простотой приготовления: не надо молоть, не надо варить. Залил кипятком – и вот уже кружка ароматного кофе готова к употреблению.

Находятся, впрочем, отдельные гурманы, которые уверены, что растворимый кофе не настоящий. Однако эксперты, проверявшие напиток, уверяют, что сублимированный кофе может не уступать молотому по качеству, но только в единственном случае: когда сырье для его изготовления было качественным.

Образцы, выбранные для исследования, тщательно проверили в лаборатории и проанализировали на наличие глюкозы, углеводов и прочих важны компонентов. В итоге такие марки, как "Якобс", "Жардин", "Черная карта", "Нескафе", Ambassador Platinum и "Московская кофейня на паяхъ" признаны лучшими: кофе этих марок высококачественный и свершенно не опасен для здоровья.

А вот марки "Италика", "Фаворит" и MacCoffee Favorite проверку не прошли, поскольку, по словам сотрудников Росконтроля, для изготовления их продукции использовалось растительное сырье – либо цикорий, либо злаковые культуры.

Ранее мы рассказывали, как вернуть аромат и вкус заветрившемуся кофе.

Источник: PRIMPRESS ✓ Надежный источник
По теме

Охамевшая Сердючка получила по заслугам

Артисту надавали по шапке за границей

Простой тест на эрудицию: оцените свой кругозор

Проверьте свои познания

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей