Такие марки кофе даже по акции нельзя брать ни в коем случае

Специалисты Росконтроля строго предупреждают, какие марки не стоит покупать даже с огромной скидкой

Специалисты Росконтроля проверили несколько марок растворимого кофе и обнаружили подделки с помощью лабораторного анализа. Объектом исследования стал именно сублимированный кофе, поскольку объем его потребления превышает половину от общего. Такая популярность напитка объясняется простотой приготовления: не надо молоть, не надо варить. Залил кипятком – и вот уже кружка ароматного кофе готова к употреблению.

Находятся, впрочем, отдельные гурманы, которые уверены, что растворимый кофе не настоящий. Однако эксперты, проверявшие напиток, уверяют, что сублимированный кофе может не уступать молотому по качеству, но только в единственном случае: когда сырье для его изготовления было качественным.

Образцы, выбранные для исследования, тщательно проверили в лаборатории и проанализировали на наличие глюкозы, углеводов и прочих важны компонентов. В итоге такие марки, как "Якобс", "Жардин", "Черная карта", "Нескафе", Ambassador Platinum и "Московская кофейня на паяхъ" признаны лучшими: кофе этих марок высококачественный и свершенно не опасен для здоровья.

А вот марки "Италика", "Фаворит" и MacCoffee Favorite проверку не прошли, поскольку, по словам сотрудников Росконтроля, для изготовления их продукции использовалось растительное сырье – либо цикорий, либо злаковые культуры.

Ранее мы рассказывали, как вернуть аромат и вкус заветрившемуся кофе.

