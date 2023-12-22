Кофе вкуснее в кофейне: в чем секрет?

Не только оборудование "виновато" в том, что капучино или эспрессо ярче вкусом, чем дома

Вопрос о разнице во вкусе между домашним кофе и "ресторанным" – один из самых популярных в поисковиках. Можно предположить, что дело в оборудовании, которого дома обычно нет. Но на самом деле нюансов в разы больше.

Во-первых, каждое утро в кофейне настраивают помол эспрессо. Да, каждое утро, а не один раз навсегда. Это делается потому, что даже у одного сорта разной даты обжарки будет разный вкус. Поэтому варят несколько чашек эспрессо и выбирают лучшие параметры.

Во-вторых, в домашней кофеварки точно не будет давления, под которым подается на кофейную таблетку вода – а это важно для приготовления хорошего эспрессо. Кстати, сама вода тоже должна быть правильной – как минимум мягче воды из крана. Оборудования, позволяющего решать эти проблемы, дома не поставишь. Нет, это не означает, что надо выбросить фильтр для воды, просто настолько дома не заморочиться, чтобы и вода была нужной мягкости.

Профессиональное оборудование отслеживает и поддерживает оптимальную температуру заваривания, стабильно выдерживая ее в течение дня. Дома отследить этот момент сложнее даже при наличии чайника с термометром.

Что касается капучино, латте и других напитков с молоком, то тут тоже масса нюансов, которые дома соблюсти не получится. Например, в кофейне тестируют качество молока перед закупкой партии.

Но самое главное – навыки бариста, которых тщательно готовят и обучают. За пару часов случайный человек, даже если показать ему, как работает кофемашина, бариста не станет. Это все равно что не бравшему в руки кисточку замахнуться на картину, например. Профессия бариста тоже подразумевает специальные навыки, которые мгновенно не приобрести. Так что домашний кофе и напиток из кофейни всегда будут отличаться.

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