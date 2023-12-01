Бодрит лучше кофе: что нужно выпивать утром

Напиток оказывает более благотворное влияние на организм

Многие люди не представляют себе утро без чашки ароматного кофе. Иногда напитком даже заменяют полноценный завтрак, что, по словам специалистов, не является полезным. В целом и бодрящий эффект от него, как говорят врачи, является не самым эффективным. Эндокринолог Мария Калошина рассказала, что нужно выпивать утром вместо кофе.

Медик утверждает, что утренний напиток крайне вреден для людей, страдающих от болезней пищеварительного тракта в случае, если употреблять его на голодный желудок. В остальных ситуациях проблем не будет.

Если утром выпить кофе, то стимулирующий эффект не будет долговечным. Чай бодрит лучше и дольше, уверяет врач.

"Помните, что оба эти напитка содержат кофеин, поэтому обеспечивают прилив энергии. Но ощущаться он будет по-разному", – говорит Калошина.

По ее словам, не стоит употреблять оба напитка горячими, поскольку это может нанести вред гортани и пищеводу.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему зеленый чай считается самым полезным напитком.