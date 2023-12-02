Эти способы взбодрят не хуже кофе

Эти способы взбодрят не хуже кофе
Фото: unsplash.com
Избавиться от сонливости и получить побольше энергии можно по-другому

Зимой особенно сложно проснуться и быть бодрым: мало солнца, много темноты. Сонливость – один из главных врагов человека в этот период. Однако бесконечно пить кофе, чтобы взбодриться, тоже невозможно. Эксперты назвали альтернативные источники энергии и бодрости.

Короткая прогулка

Свежий воздух и хотя бы 10 минут ходьбы пробудят тело и разум. Выйти из дома или офиса, прогуляться вокруг здания или добежать до ближайшего магазина – вот неплохой способ встряхнуть уставший организм, повысить запас энергии. Хорошее кровообращение и свежие мысли гарантированы!

Энергичная музыка

Включите на несколько минут ритмичные и бодрые песни. Это поднимет настроение и добавит сил. Энергичная музыка разбудит готовый скользнуть в дрему организм. Только не забывайте о наушниках, если в кабинете вы не один.

Зарядка

Отжимания, приседания, наклоны, прыжки на месте и другие несложные разминочные движения отлично сработают. Движение помогает телу вырабатывать гормоны счастья – а они помогают напитать организм энергией и силами. Глубокое дыхание при зарядке способствует расслаблению и сосредоточению.

Стакан воды


Обезвоживание не лучшим образом действует на человека и уж точно не способствует бодрости. Наоборот, нехватка жидкости вызывает снижение внимания, утомляемость и уменьшение концентрации.

Жвачка

Как ни странно, немного пожевать жвачку тоже отличный способ взбодриться и встряхнуть мозг. Кроме того, это понижает стресс и повышает настроение. Пару раз в день вполне подойдет, чтобы немного добавить организму сил.

Как видите, совершенно не обязательно пить литры кофе, чтобы не заснуть на работе. Ранее мы писали о том, какой напиток бодрит не хуже эспрессо или американо.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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