Этот продукт вернет аромат и вкус выветрившемуся кофе

Опытные кофеманы давно придумали, как реанимировать потерявший запах любимый напиток

Начинать день с чашечки горячего кофе – ритуал для многих людей. Но не все помнят о правилах хранения зерен или порошка, поэтому нередки печальные случаи, когда, открыв банку, любитель эспрессо или капучино с ужасом понимает, что запах исчез. Однако не стоит расстраиваться: всего один продукт, добавленный в банку, вернет божественный аромат любимого напитка.

Нередко люди покупают новую упаковку кофе, не допив еще старых запасов, потому что увидели незнакомый сорт или скидку на любимую марку. Однако хоть срок годности кофе, молотого или в зернах, и составляет от года до пяти лет, но уже спустя пару месяцев аромат кофе совсем не такой яркий.

Да, в идеале молоть зерна непосредственно перед варкой кофе, но так получается не всегда. Но не нужно расстраиваться, не уловив пряного аромата любимого напитка. Вернуть запах кофе можно легко, положив в банку всего один ингредиент.

Во-первых, пересыпьте кофе, если он хранился в заводской упаковке – лучше всего подойдут стеклянная, керамическая или металлическая емкость. А затем просто положите поверх порошка 5-6 кусочков темного шоколада и закройте банку.

Всего через пару дней вы сможете ощутить, что привычный запах и вкус вернулся. Благодаря этой хитрости больше никогда не нужно будет пить потерявший запах кофе.

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